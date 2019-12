Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Brand in Heppenheimer Klinik

Heppenheim (ots)

Die Feuerwehr wurde in der Nacht zum Montag (30.12.2019) kurz nach 01.00 Uhr zu einem Feueralarm in eine Klinik in der Viernheimer Straße in Heppenheim gerufen. Dort war ein Bett in Brand geraten. Vorsorglich wurden die Bewohner zweier Etagen evakuiert. Gegen 01.50 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. 17 Bewohner können nicht mehr in der betreffenden Etage untergebracht werden. Die Kriminalpolizei nahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf.

PHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

