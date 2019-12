Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht in Beerfelden

Oberzent (ots)

Am Sonntag, 29.12.2019 kam es gegen 20:30 Uhr im Einmündungsbereich Brunnengasse / Eberbacher Weg in Beerfelden zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 37-jährige PKW-Fahrerin aus Oberzent und eine ebenfalls in der Oberzent lebende 23-jährige PKW-Fahrerin fuhren mit ihren Fahrzeugen aus Richtung Metzkeil in Beerfelden kommend die Brunnengasse in Richtung Mümlingtalstraße. Als eine der beiden Fahrzeugfahrerinnen an der Einmündung zum Eberbacher Weg nach rechts abbiegen wollte, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Unfall zwischen beiden Fahrzeugen. Die Verursacherin entfernte sich daraufhin zunächst von der Unfallstelle. Gegen sie wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.200 Euro. Bezüglich des genauen Unfallherganges machen die Fahrerinnen unterschiedliche Angaben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter 06062 / 953-0 zu melden

