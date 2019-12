Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Fürth: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fürth (ots)

Am Sonntag (22.12.19) kam es gegen 20:00 Uhr in der Siegfriedstraße in Höhe der Hausnummer 1 in Fürth zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein helles Fahrzeug beschädigte die Grundstücksmauer. Splitterteile an der Unfallstelle deuten auf ein KFZ der Marke Toyota hin, welches im Frontbereich beschädigt wurde. Der Sachschaden an der Mauer wird auf ca. 1000,00 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

