Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zimmerbrand in Gemeinschaftsunterkunft - vmtl. technischer Defekt

Mörlenbach-Weiher (ots)

Mörlenbach-Weiher: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (29./30.12.) wurde gegen 03:45 Uhr ein Zimmerbrand in einem als Gemeinschaftsunterkunft genutzten Mehrfamilienhaus gemeldet. Die fünf Bewohner der Wohnung hatten den Brand in ihrer Küche zum Glück rechtzeitig bemerkt und selbst mit einem Feuerlöscher zu löschen versucht. Dies gelang dann erst den herbeigerufenen Feuerwehrleuten. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden, größtenteils durch Ruß verursacht, wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Brandursache dürfte nach ersten Feststellungen der Feuerwehr ein Kurzschluss in dem Herd gewesen sein. Die Bewohner der betroffenen Wohnung kamen in einer anderen Wohnung des Hauses unter. Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 3030

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell