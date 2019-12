POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Südhessen

In der Albert-Schweitzer-Straße in Groß-Gerau kam es in der Zeit vom 27.12., 20:30 Uhr bis 28.12. 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Fiat 500 wurde großflächig an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

