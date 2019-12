Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bahnschranke beschädigt - Polizei sucht Unfallzeugen

Birkenau (ots)

Am Freitag (27.12.) kam es gegen 20 Uhr an dem Bahnübergang Am Großen Falltor / Ringstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei stieß ein grauer Kia Ceed gegen das Gehäuse einer dortigen Bahnschranke für Fußgänger und beschädigte dieses. Der Fahrer, bzw. die Fahrerin flüchtete danach mit dem Fahrzeug. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten,sich mit der Polizei Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim

PHK Bernd Tobler

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell