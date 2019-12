Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Roller von Schwimmbad-Parkplatz entwendet (HD-T 681)

Viernheim (ots)

Auf einen grauen Roller hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Diebstahl zwischen Donnerstag (26.12.) und Freitag (27.12.) abgesehen. Das Leichtkraftrad mit dem amtlichen Kennzeichen HD-T 681 war seit 16.30 Uhr am Donnerstag auf dem Parkplatz des Waldschwimmbades in der Lorscher Straße abgestellt. Gegen 10.30 Uhr am folgenden Tag bemerkten Zeugen den Diebstahl des circa 4.500 Euro teuren Zweirades. Zeugen mit Hinweisen zu den Kriminellen oder dem Verbleib des Rollers werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06204/9377-0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim zu melden.

