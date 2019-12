Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brombachtal: Einbruch in Holzfachhandel

Brombachtal (ots)

Eine Holzfachhandlung in der Hauptstraße in Kirchbrombach geriet in der Zeit zwischen Dienstag (24.12.) und Donnerstag (26.12.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen. Ihnen fiel hierbei unter anderem diverses Computerzubehör in die Hände. Den Schaden schätzen die Ermittler auf mindestens 5000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

