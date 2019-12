Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg: Kein Holz, dafür eine Anzeige

Diebstahl lohnt sich nicht

Otzberg (ots)

Das sich Diebstahl nicht lohnt, musste ein Mann aus dem Odenwald erfahren, der am Donnerstagabend (26.12.2019) in einem Waldstück bei Otzberg beabsichtigte, Holz zu stehlen. Der 44-Jährige hatte bereits mehrere Stücke Brennholz in seinem Auto geladen, als der Holzbesitzer im Wald auftauchte. Dieser stellte den mutmaßlichen Dieb und hielt ihn bis zum Eintreffen einer Streife fest. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Das Brennholz musste er wieder ausladen.

