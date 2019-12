Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fischbachtal: Tür hält Aufbruchsversuch stand

Zeugen gesucht

Fischbachtal (ots)

Einen Schaden von rund 4.000,- Euro haben bislang unbekannte Täter über die Weihnachtsfeiertage am Hochbehälter in Meßbach angerichtet. Die Unbekannten beabsichtigten ersten Ermittlungen zu Folge, die Zugangstür aufzubrechen. Hierbei wurde diese stark beschädigt. Da die Tür allen Hebelversuchen der Kriminellen standhielt, flüchteten diese, ohne ihr Vorhaben zu vollenden. Die Tat wurde am Donnerstagvormittag (26.12.2019) bemerkt und der Polizei gemeldet. Die Beamten der Polizeistation Ober-Ramstadt haben Ermittlungen in dem Fall übernommen und suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben (06154 / 6330-0).

