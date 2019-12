Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Weiterstadt (ots)

Auf die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Gräfenhausen hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Zeit von vergangenem Freitag (20.12.) bis Donnerstag (26.12.) abgesehen. Ob ein Zusammenhang mit drei gleichgelagerten Taten am Heilig Abend besteht, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Gegen 15.30 Uhr am Donnerstag verständigten Bewohner eines Anwesens in der Straße "Im Wasen" die Polizei und meldeten, dass Kriminelle in die Wohnung eingedrungen waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten die Täter den Balkon auf der Rückseite des Gebäudes bestiegen und die dortige Balkontür aufgehebelt, um in das Innere zu gelangen. Bei ihrer Suche nach Beute entwendeten sie eine Armbanduhr sowie Schmuck im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Mit dem Diebesgut suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei zu melden (06151/969-0).

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4478034

