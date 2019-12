Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Durch das Fenster ins Innere

Einbrecher haben Einfamilienhäuser im Visier

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Babenhausen (ots)

Mindestens vier Einfamilienhäuser hatten bislang noch unbekannte Täter am Donnerstag (26.12.) im Visier. Anwohner im Marie-Curie-Ring wurden bei einem Versuch auf die Einbrecher aufmerksam, worauf diese die Flucht ergriffen.

Zuvor waren die bislang noch unbekannten Täter in drei Anwesen in den Straßen "Am Rehsprung", "Am Obereichen" sowie ebenfalls im Marie-Curie-Ring eingedrungen. Bei allen Taten Schlugen die Kriminellen ein Fensterscheibe ein, öffneten das Fenster und drangen so ins Innere ein. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie unter anderem Geld und Schmuck. Beim vierten Einbruch gegen 17.45 Uhr bemerkten Zeugen das Geräusch der eingeschlagenen Scheibe und schalteten das Licht an. Die Unbekannten ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und suchten unerkannt das Weite. Von einem Tatzusammenhang und den gleichen Tätern ist auszugehen. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

