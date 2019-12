Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Ermittlungen nach Einbruch in Bürogebäude

Hirschhorn (ots)

Zwischen Mittwoch (25.12.) und Donnerstag (26.12.) haben bislang noch unbekannte Täter ein Bürogebäude in der Neckarsteinacher Straße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Kriminellen ein Fenster ein, um in das Anwesen einzudringen. Hier durchwühlten sie mehrere Büros und brachen verschiedene Zwischentüren auf. Zeugen entdeckten die Spuren der Eindringlinge gegen 12.30 Uhr am Donnerstag und verständigten die Polizei. Der Tatzeitraum reicht bis zum Mittag des Vortages zurück. Ob die Täter bei ihrem Beutezug etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Hinweise nimmt die Heppenheimer Kriminalpolizei (K 21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell