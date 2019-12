Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbrecher dringen in Einfamilienhaus ein

Viernheim (ots)

Mit Bargeld haben bislang noch unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus das Weite gesucht. Zwischen 16.30 Uhr und 20.30 am Donnerstag (26.12.) waren die Kriminellen in ein Anwesen in der Konrad-Adenauer-Allee eingedrungen. Dafür hatten sie die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und gewaltsam eine Terrassentür geöffnet. Im Anschluss durchsuchten die Täter das komplette Gebäude nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten rund 350 Euro, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler der Heppenheimer Kripo (K 21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

