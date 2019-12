Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zeugen nach zwei Einbrüchen und einem gescheiterten Versuch gesucht

Weiterstadt (ots)

Am Dienstagmittag (24.12.) alarmierten Zeugen aus Weiterstadt die Polizei, nachdem sie die Spuren von Einbrechern entdeckt hatten. Durch die aufgehebelte Balkontür gelangten die bislang noch unbekannten Täter in zwei Erdgeschosswohnungen in der Bahnhofstraße. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Ob sie Beute gemacht haben, steht derzeit noch nicht fest. Die Taten wurden gegen 11 Uhr bemerkt, der Tatzeitraum reicht bis zum Vorabend zurück. Etwa gleichen Zeitraum suchten Einbrecher in Reihenhaus im Stadtteil Gräfenhausen heim. Nach ersten Erkenntnissen versuchte die Kriminellen zunächst, die Eingangstür zum Anwesen im Westring aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, machten sie sich an einem Fenster zu schaffen. Auch dieses hielt den Aufbruchsversuchen stand, weshalb die Täter ohne Beute das Weite suchen mussten. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo zu melden.

