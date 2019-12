Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Bickenbach (ots)

Am Mittwochabend (25.12.) hatten bislang noch unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Hintergraben" im Visier. Zwischen 17 Uhr und 22.40 gelangten die Kriminellen nach derzeitigen Erkenntnissen auf das Anwesen in Bickenbach. Auf der Gebäuderückseite hebelten sie anschließend ein Fenster auf, um in das Haus einzudringen. Im Inneren wurden Schränke durchsucht, bevor die Täter unerkannt das Weite suchten. Ob sie Beute gemacht haben, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

