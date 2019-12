Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Lagerplatz von Kriminellen heimgesucht

Groß-Gerau (ots)

Der Lagerplatz eines Gerüstbaubetriebes in der Breslauer Straße wurde am frühen Mittwochmorgen (25.12.) von Kriminellen heimgesucht. Gegen 2.30 Uhr fuhren die bislang noch unbekannten Täter nach ersten Erkenntnissen mit einem Lastwagen auf das Gelände in Groß-Gerau. Zuvor hatten sie ein gesichertes Einfahrtstor aufgebrochen. Im Anschluss durchsuchten sie das Anwesen und flüchteten anschließend unerkannt. Ob sie Beute gemacht haben, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.

