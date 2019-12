Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Schaufensterscheibe eingeworfen/Zeugen gesucht

Bad König (ots)

Die Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäfts in der Bahnhofstraße wurde am Samstagabend (21.12.), gegen 22.30 Uhr, von zwei Unbekannten eingeschlagen. Es entstand ein Schaden von zirka 1000 Euro. Die beiden Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Bahnhof.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

