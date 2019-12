Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: In Bäckerei randaliert, Polizeiauto beschädigt und Beamte beleidigt

Riedstadt (ots)

Weil ein 25 Jahre alter Mann am Sonntagmorgen (22.12.) in einer Bäckerei randalierte und Backwaren durch das Geschäft warf, wurde die Polizei verständigt. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Ordnungshüter den 25-Jährigen pöbelnd und schreiend in der Neugasse.

Aufgrund seines renitenten Verhaltens erfolgte anschließend die vorläufige Festnahme. Hierbei beschädigte er durch Tritte ein Polizeiauto. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro. Zudem beleidigte er die eingesetzten Polizisten auf unflätigste Weise. Die Beamten fanden weiterhin ein nach dem Waffengesetz verbotenes Springmesser bei dem Mann. Er wurde aufgrund seines Zustands in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

