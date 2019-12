Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Drei Autofahrer betrunken oder unter Drogeneinfluss am Steuer

Groß-Gerau (ots)

Über das vergangene Wochenende kontrollierten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau gleich drei Autofahrer, die betrunken oder unter Drogeneinfluss hinterm Lenkrad saßen.

Am Samstag (21.12.), gegen 15.50 Uhr reagierte ein Test bei einem 19 Jahre alten Wagenlenker, der auf der Landesstraße 3049 unterwegs war, positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Es folgte eine Blutentnahme. Auf den jungen Mann kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

In der Nacht zum Sonntag (22.12.), gegen 2.00 Uhr, kontrollierten die Ordnungshüter auf der Bundesstraße 44 einen 67-Jährigen Autofahrer. Er missachtete zunächst mehrere Anhaltezeichen der Polizei, konnte von der Streife schlussendlich aber doch zum Anhalten bewegt werden. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,46 Promille an. Der 67-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Am Sonntagabend (22.12.), gegen 20.10 Uhr, bemerkten Zeugen in der Stadtmitte einen Autofahrer, der in Schlangenlinien unterwegs war und meldeten dies der Polizei. Eine Streife traf im Rahmen der Fahndung an der Halteranschrift einen 43-Jahre alten Mann neben dem Fahrzeug an. Er stritt gegenüber den Gesetzeshütern aber ab, gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,62 Promille an. Auch in diesem Fall wurde zunächst eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

