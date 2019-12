Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Darmstadt (ots)

Ein Einfamilienhaus im Malvenweg war zwischen Samstagnachmittag (21.12.2019) und Sonntagfrüh (22.12.2019) das Ziel von Einbrechern. Über die Rückseite des Hauses hatten sich die Kriminellen unbemerkt über eine Fußweg Zugang zum Haus verschafft und die Terrassentür aufgehebelt. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Wohnräume nach Geld und Wertsachen. Was alles zur Beute der Einbrecher zählt, steht noch nicht fest. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind (06151 / 969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2400 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell