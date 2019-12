Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal: Auf Einbruchstour

Polizei sucht Zeugen

Mühltal (ots)

Auf Einbruchstour waren Kriminelle am Samstag (21.12.2019) in Traisa und Nieder-Ramstadt.

Bei einer Gärtnerei in der Dornwegshöhstraße haben die Täter nach ersten Ermittlungen ein Fenster aufgebrochen, um in die Büroräume zu gelangen. Im Anschluss durchsuchten sie Spinde und Schubladen nach Wertvollem. Nach ersten Feststellungen fanden die Täter nichts, so dass sie ohne Beute flüchteten. Die Tat wurde gegen 17.00 Uhr bemerkt.

Aus einem Hotel in Traisa haben Diebe in der Nacht zwischen 02.00 Uhr und 05.00 Uhr Alkohol, Geld und auch Schlüssel entwendet. Unbemerkt hatten sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu dem Gastraum verschafft und dort nach Beute Ausschau gehalten. Neben acht Flaschen Spirituosen fanden sie noch ein paar Münzen Wechselgeld.

Die Beamten der Polizeistation Ober-Ramstadt haben in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen und prüfen einen Tatzusammenhang.

Der durch die beiden Taten entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 1.500,- Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154 / 6330-0 bei der Polizeistation Ober-Ramstadt zu melden.

