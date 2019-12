Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gleich zwei Mal ohne Beute geflüchtet

Pizzeria und Bar im Focus von Kriminellen

Darmstadt (ots)

Eine Bar und eine Pizzeria standen in den letzten Tagen im Focus von Kriminellen, doch diese haben keine Beute gemacht.

Am Sonntagabend (22.12) hatten sich bislang unbekannte Täter gegen 20.35 Uhr Zugang den Räumen einer Bar in der Dieburger Straße verschafft. Auf ihrer Suchte nach Diebesgut wurden sie vermutlich überrascht, so dass sie, ohne etwas mitzunehmen, flüchteten.

Über ein rückwärtiges Fenster einer Pizzeria beabsichtigten Einbrecher am frühen Montagmorgen (23.12.2019) kurz vor 03.00 Uhr, in die Gasträume zu gelangen. Hierbei verursachten die Kriminellen allerdings so viel Lärm, dass sie von ihrem weiteren Vorhaben abgesehen haben und noch bevor sie in der Gaststätte waren, die Flucht ergriffen haben.

Das Kommissariat 21/22 hat die weitern Ermittlungen in den beiden Fällen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei den Ermittlern zu melden.

