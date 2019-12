Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zeugen nach Einbruch in der Hauptstraße gesucht

Bensheim (ots)

Unter anderem mit Bargeld und Tabakwaren entkamen bislang noch unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Shisha-Bar in der Hauptstraße. Zwischen 21 Uhr am Samstag (21.12.) und 14 Uhr am folgenden Nachmittag verschafften sich die Kriminellen durch die aufgehebelte Ladentür gewaltsam Zutritt zum Gastraum des Geschäftes und suchten nach Wertgegenständen. Mit der Beute im Gesamtwert von über 4.000 Euro suchten die Täter anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06252/706-0 auf Zeugenhinweise.

