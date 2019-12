Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Brillengestelle im Visier von Kriminellen bei Einbruch in Einkaufszentrum

Täter flüchten ohne Beute

Viernheim (ots)

Brillengestelle im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro waren bei einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Einkaufszentrums im Visier von Kriminellen. Gegen 6 Uhr am frühen Sonntagmorgen (22.12.) verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter über das Dach gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen in der Robert-Schumann-Straße. Hier drangen sie nach ersten Erkenntnissen durch eine eingeschlagene Eingangstür in die Verkaufsräume eines Optikers ein. Im Inneren packten sie zahlreiche Brillengestelle in mitgeführte Reisetaschen und wollten mit ihrer Beute das Weite suchen. Ein Wachmann überraschte die Täter jedoch bei ihrer Flucht, weshalb diese das Diebesgut zurückließen und ohne über das Dach flohen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, bei der auch Streifen des PP Mannheim unterstützten, verlief noch ohne Erfolg. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, können sich mit dem Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kripo in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell