Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Kripo ermittelt nach Einbruch und Autodiebstahl

Zeugen gesucht (HP-DP 555)

Bürstadt (ots)

Ein Einbruch und ein damit zusammenhängender Autodiebstahl in der Peterstraße beschäftigen seit Samstag (21.12.) die Kriminalpolizei in Heppenheim. Zwischen 22 Uhr am Freitag und 9 Uhr am folgenden Morgen drangen bislang noch unbekannte Täter in das Anwesen in Bürstadt ein und entwendeten den Autoschlüssel. Diesen nutzten die Kriminellen, um mit dem vor dem Haus abgestellten Mercedes das Weite zu suchen. Die grüne A-Klasse mit dem amtlichen Kennzeichen HP-DP 555 hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Es wurde Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Das Kommissariat 21/22 hofft bei den Ermittlungen auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat Hinweise zu den Tätern oder den Verbleib des Wagens? Die Polizisten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell