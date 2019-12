Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Gem. Raunheim: Auffahrunfall mit 8 verletzten Personen

Groß-Gerau (ots)

Am 22.12.2019 ereignete sich auf der BAB 3, Frankfurt in Richtung Wiesbaden, in Höhe des Mönchhofdreieckes ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem 8 Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Gegen 16.53 Uhr befuhr die 80-jährige Fahrerin mit ihrem 1er BMW die linke Fahrspur der dreispurigen BAB 3 in Fahrtrichtung Wiesbaden. Vor ihr hatte sich ein Stau gebildet. Am Stauende standen ein weiterer BMW aus Wuppertal und davor ein VW Tiguan aus Wiesbaden.

Aus bisher unbekannter Ursache bemerkte die Fahrerin des 1er BMW das Stauende nicht rechtzeitig und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in den hinteren Wuppertaler BMW. Dieser wurde durch die Wucht auf den vor ihm stehenden Tiguan aufgeschoben.

Durch den heftigen Aufprall wurden die Insassen aller beteiligten Fahrzeuge zum Teil schwer verletzt und kamen in die umliegenden Krankenhäuser.

Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 60.000.-EUR. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Berichterstatter: Sahler, PHK

