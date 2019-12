Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch/A 67 Nachtragsmeldung: Unfallbeteiligte verstorben

Lorsch / A67 (ots)

Bei dem schweren Verkehrsunfall am Samstag (21.12.) kurz nach 13.00 Uhr auf der A 67 zwischen der Rastanlage Lorsch und der Anschlussstelle Lorsch (wir haben berichtet), ist eine 25 Jahre alte Beifahrerin am heutigen Tag in der Unfallklinik verstorben. Sie saß zusammen mit ihrer Schwester in einem Fahrzeug, das durch den auffahrenden Unfallverursacher von hinten getroffen wurde.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4475765

PHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

