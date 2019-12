Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Verkehrsunfall

Weiterstadt (ots)

Am Sonntag dem 22.12.19 ereignete sich gegen 07:15 Uhr auf der BAB 5 von Weiterstadt kommend in Fahrtrichtung Langen ein Verkehrsunfall. Ein Pkw Mercedes AMG S63 ist aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Betonleitwand geprallt und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 28-jährige Fahrer aus Mannheim konnte das Fahrzeug verlassen und wurde durch den Unfall leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 90.000 Euro.

Text: Jens Peter, Polizeihauptkommissar, PASt Südhessen

