Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Kelsterbach, Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

Am 21.12.19 gegen 23:40 Uhr wurden Anwohner durch ein lautes Krachen aufmerksam und konnten beim Blick aus dem Fenster einen hellen VW Kombi erkennen, welcher sich von der Schadenstelle schnell entfernte. Dieser hatte zuvor, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und aus der Feldgemarkung kommend, beim Abbiegen in die Sindlinger Straße die Kontrolle verloren und den Metallzaun der benachbarten Grundstücksumfriedung beschädigt. Beim entfernen vom Unfallort befuhr der Fahrer die Sindlinger Straße und nutze dann vermutlich die Schwanheimer Straße ortsauswärts Richtung Industriepark Höchst / Schwanheimer Knoten mit Anschluss an die B40. Wer kann sachdienliche Hinweise geben oder hat Beobachtungen gemacht, bei denen sich ein heller VW Kombi zur Tatzeit entsprechend schnell in o.g. Richtung aus Kelsterbach entfernte. Das Kennzeichen des PKW stammt sehr wahrscheinlich aus dem Main-Taunus-Kreis (MTK).

