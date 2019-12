Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim Ortsteil Gronau - Camping-Wohnwagen ausgebrannt

Bensheim (ots)

Am Samstag (21.12.2019) wurde auf dem Campingplatz im Bensheimer Ortsteil Gronau ein älterer Camping-Wohnwagen ein Raub der Flammen. Mehrere Personen teilten um kurz nach 21:00 Uhr über Notruf mit, dass in dem Wohnwagen ein Feuer ausgebrochen war. Die sofort alarmierten Feuerwehren aus Bensheim und den Ortsteilen Gronau und Zell konnten das Ausbrennen des Wohnwagens aber nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurde der Wohnwagen nur als Lager benutzt und so wurde beim Brand, wie auch bei den Löscharbeiten, niemand verletzt. Am Wohnwagen entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mit einem Ergebnis ist erst in der kommenden Woche zu rechnen. Gefertigt: EPHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

