POL-ERB: Bad König: 4 Verletzte bei Unfall auf B45

Bad König, B45: Ein Bad Königer befuhr, zusammen mit seinen beiden Kindern, am Samstag, den 21.12.2019 gegen 17 Uhr in seinem Pkw die B45 von Bad König kommend in Fahrtrichtung Michelstadt. Als der Verkehr auf der rechten Fahrspur stockte, versuchte der 34-jährige sein Fahrzeug über die linke Fahrspur auf der Fahrbahn zu wenden. Hierbei übersah er den 72-jährigen Fahrzeugführer aus Lützelbach, der ebenfalls die B45 in gleicher Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden alle Fahrzeuginsassen teilweise schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird mit ca. 13.000 Euro beziffert. Die B45 musste zur Bergung der Fahrzeuge mehrere Minuten vollgesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Bad König im Einsatz.

