POL-DA: Lampertheim-Rosengarten: Leiche im Kofferraum?

Routiniert nahm die Notrufzentrale des Polizeipräsidiums Südhessens zunächst den Notruf einer besorgten Verkehrsteilnehmerin entgegen, die auf der B 47 bei Lampertheim-Rosengarten am Samstag (21.12.) gegen 13.00 Uhr ein vorausfahrendes Fahrzeug meldete. Dies kommt öfters vor, zu gesteigerter dienstlicher Besorgnis führte jedoch die anschließende Schilderung: Plötzlich habe sich der Kofferraum geöffnet und den Blick auf eine bäuchlings liegende Person ergeben, deren Arm herausbaumelte. Eine Puppe schloss die Mitteilerin aus, eine Leiche sei wahrscheinlicher. Am Steuer des verdächtigen Fahrzeuges habe sich eine weibliche Person befunden.

Da es laut Polizei gelegentlich aber zum Glück selten vorkommt, dass sich Ehefrauen ihrer Ehemänner entledigen, wurde die Schilderung ernst genommen und die Polizei in Alarmzustand versetzt. Bei der Überprüfung der Halteranschrift in Hessen konnte sodann das Rätsel gelöst werden: Die Eheleute hatten eine Küchenarbeitsplatte gekauft, die nach hinten aus dem Fahrzeug herausragte. Um ein Herausrutschen zu verhindern, habe sich der Ehemann bäuchlings auf die Platte gelegt und umklammert. Mit einer Hand musste das vermeintliche Opfer bei entsprechenden Fahrsituationen die sich öffnende Heckklappe festhalten und wieder herunterziehen. So ergab sich ein Blick auf eine skurrile Szenerie.

Auch wenn dieser Transport nicht den Vorschriften entsprach, war die Polizei froh, dass sich der Sachverhalt als harmlos darstellte. Die Notruferin hat mit ihrer Mitteilung übrigens auch alles richtig gemacht, wie die Polizei abschließend betont. Lieber einmal zuviel als einmal zu wenig anrufen.

PHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

