POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Raunheim, Parkplatz Kindergarten Sternentaucher zwischen Elbestraße und Oderstsraße Unfallzeit: So., 15.12.2019, 18.00 Uhr - Di., 17.12.2019, 15.30 Uhr

Die Geschädigte 36-jährige Raunheimerin parkte im Tatzeitraum ihren schwarzen Pkw Audi in Raunheim, im Bereich des Kindergartens zwischen Elbestraße und Oderstraße auf einem Parkplatz. Am 18.12.2019 stellte sie einen Schaden auf der Fahrerseite ihres Pkw fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Audi wird mit 1500,- Euro angegeben.

