Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alleinunfall - schwer verletzt im Graben

Oberzent-Beerfelden Ri. Finkenbach (ots)

Oberzent, L 3119: Am Freitag (20.12.) gegen 21.15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Hirschhorn (Neckar) mit seinem PKW die L 3119 von Oberzent-Beerfelden in Richtung Finkenbach. Auf halbem Weg verlor der Fahrzeugführer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Erst war gemeldet worden, er sei aus seinem Fahrzeug geschleudert worden. Die aufnehmende Streife stellte jedoch fest, dass er selbst aus seinem Unfallfahrzeug gestiegen ist und sich dann wegen der Schwere seiner Verletzungen in den Straßengraben gelegt hat. Der Fahrer wurde von einem Notarzt erstversorgt. Er hat eine Gehirnerschütterung und einen Knöchelbruch erlitten und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt. Die L 3119 war für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Unfallursächlich dürfte nach ersten Erkenntnissen den Wetterverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit sein.

