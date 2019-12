Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: 62-jähriger Mann angegriffen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Zum Fortgang der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die am frühen Freitagmorgen (13.12) in der Straße "In den Wingerten" verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen zwei Männer einen 62-jähriger Mann schwer verletzt haben. Der 62-Jährige war um kurz nach 2 Uhr mit seinem Transporter unterwegs, als die beiden Männer am Straßenrand auf sich aufmerksam machten. Er hielt an und soll daraufhin aus seinem Fahrzeug gezogen worden sein. Anschließend sollen ihn die beiden Männer mit Schlägen attackiert und lautstark angeschrien haben. In dieser Situation habe es der 62-Jährige wieder zurück in seinen Transporter geschafft und konnte flüchten.

Nach Angaben des Geschädigten soll einer der beiden Täter etwa 2 Meter groß, nicht älter als 40 Jahre alt und von athletischer Statur gewesen sein. Zudem hatte er kurze Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Während der Tat war er mit einer hellen Jacke bekleidet. Der zweite Täter soll zirka 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Dieser trug eine dunkelblaue Kapuzenjacke.

Hinweise nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeirevier in Arheilgen entgegen (06151/969-0).

