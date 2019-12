Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Männer bedroht

41-jährigen Mann festgenommen

Darmstadt (ots)

Die Polizei nahm am Donnerstagabend (19.12) einen 41-jährigen Mann fest, nachdem dieser mit Messern zwei Männer bedroht haben soll. In einem Imbiss in der Heinrichstraße sei der Tatverdächtige auf die beiden Männer, im Alter von 42 und 38 Jahren, zugegangen. Daraufhin habe das Duo den 41-Jährigen überwältigt und bis zum Eintreffen der alarmierten Streife festgehalten. Anwohner meldeten im Voraus laute Streitigkeiten zwischen den Beteiligten. Was schlussendlich zu dieser Tat führte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Verletzt wurde niemand. Der Tatverdächtige hatte einen Atemalkoholwert von über 2,4 Promille. Für ihn endete die Nacht auf dem Revier, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Anschließend durfte er seinen Rausch im Gewahrsam ausschlafen. Der 41-Jährige wird sich zukünftig in einem Strafverfahren verantworten müssen.

