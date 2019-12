Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Büro im Visier von Einbrechern

Trebur (ots)

Ein Büro im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Pappelstraße, geriet in der Nacht zum Freitag (20.12.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen über den Balkon in die Räumlichkeiten ein. Anschließend durchsuchten sie Schränke und Schreibtische. Ihnen fiel hierbei eine Tasche mit Geld in die Hände.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

