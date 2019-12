Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Männer in der Innenstadt attackiert

Darmstadt (ots)

In der Elisabethenstraße sollen am frühen Freitagmorgen (20.12) zwei junge Männer, im Alter von 19 und 21 Jahren, angegriffen worden sein. Nach ersten Erkenntnissen haben drei Täter die beiden Geschädigten erst Verbal und anschließend mit Schlägen und Tritten attackiert. Anschließend seien die Angreifer in unbekannte Richtung geflüchtet und ließen die Männer verletzt zurück. Beide mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer die Verletzungen letztendlich ausfallen, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Polizei fahndete umgehend nach dem flüchtigen Trio, bislang jedoch ohne Erfolg. Die Angreifer sollen etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Zudem wurden sie mit einem südländischen und osteuropäischen Erscheinungsbild beschrieben. Einer der Täter hatte einen Bart. Ein weiterer trug eine Jacke mit Fellkragen. Weitere Angaben konnten nicht gemacht werden. Hinweise zu dieser Tat, nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe City entgegen (06151/969-0).

