Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Waschenbach: Gartenhütte in Brand

Mühltal (ots)

Eine Gartenhütte ist am Donnerstagabend (19.12.) im Ortsteil Waschenbach abgebrannt. Trotz des schnellen Löscheinsatzes der Freiwilligenfeuerwehr aus Mühltal war die Hütte nicht mehr zu retten. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Ein aufmerksamer Zeuge meldete das Feuer gegen 20.45 Uhr. Die brennende Hütte befand sich auf einem Gartengrundstück an der Kreisstraße 138, in der Nähe des dortigen Steinbruchs. Warum die Gartenhütten in Flammen aufging ist noch unklar. Die Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt prüft jetzt, was zu dem Brand geführt haben könnte. Wer zu den Umständen des Brandes Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler (06151/969-0).

