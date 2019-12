Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Pfungstadt-Weiterstadt: Türen atypisch geöffnet

Einbrecher am Werk

Darmstadt-Pfungstadt-Weiterstadt (ots)

Drei Einbrüche, darunter ein Versuch, wurden der Polizei am Donnerstag (19.12) angezeigt.

In Pfungstadt hebelten Eindringlinge die Terrassentür eines Reihenhauses in der Hillebergstraße auf. Innerhalb von dreieinhalbstunden durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten. Allem Anschein nach vernahm der heimkehrende Bewohner gegen 19.15 Uhr ein Lichtschein in seinem Haus und verständigte daraufhin die Polizei. Die alarmierten Streifen durchsuchten kurze Zeit später das Haus. Von den Tätern fehlte zu diesem Zeitpunkt schon jede Spur. Auch die sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen, verlief ohne Erfolg. Ob die Eindringlinge etwas erbeutet haben, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Über eine aufgebrochene Balkontür drangen Diebe in der Zeit zwischen 12 und 18.30 Uhr in ein Reihenhaus im Weiterstädter Kastanienweg ein. Im Inneren des Hauses fanden sie Geld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Selbst der verursachte Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 3000 Euro.

Augenscheinlich gescheitert sind bislang unbekannte Täter an einer Wohnungstür in Darmstadt. Um kurz nach 6 Uhr konnten Hebelspuren an der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Schuknechtstraße festgestellt werden. Die Tatzeit kann bis zum Montag (16.12) zurückliegen. Wie hoch der Schaden ausfällt, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Wer Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell