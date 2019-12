Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: 500 Euro Schaden durch eingeschlagene Heckscheibe

Groß-Umstadt (ots)

Wegen Sachbeschädigung hat die Polizei in Dieburg die Ermittlungen aufgenommen, nachdem bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines schwarzen Alfa Romeos eingeschlagen hatten. Die Fahrerin war am Mittwoch (18.12) nur für 15 Minuten in einem Supermarkt in der Georg-August-Zinn-Straße einkaufen, als die Täter den rund 500 Euro teuren Schaden verursachten. Als sie gegen 18 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, fehlte von den Verursachern bereits jede Spur. Hinweise nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg entgegen (06071/9656-0).

