Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Blauer Roller von Parkplatz gestohlen

Dieburg (ots)

Von einem Parkplatz in der Straße "Auf der Leer" wurde am Mittwoch (18.12) ein blauer Roller, der Marke Piaggio, gestohlen. Gegen 7.45 Uhr wurde das etwa 450 Euro teure Zweirad in der Nähe einer Schule abgestellt. Als der Diebstahl des Rollers um kurz nach 13 Uhr bemerkt wurde, fehlte von den Tätern schon jede Spur. Zuletzt war das Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen "978SDK/2019 versehen. Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Rollers, nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg entgegen (06071/9656-0).

