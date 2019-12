Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Dunkles E-Bike aus Garage gestohlen

Darmstadt (ots)

Ein dunkles E-Bike, der Marke Riese und Müller, erbeuteten Kriminelle aus einer Garage in der Mecklenburgerstraße. Um an das etwa 4000 Euro teure Fahrrad zu gelangen, brachen die Täter in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (17.12), 16 Uhr, und Donnerstagmorgen (18.12). 8 Uhr, das Garagentor auf. Nach ersten Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Diebe ihre Beute mit einem geeigneten Fahrzeug abtransportiert haben. Wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls haben die Ermittler der Dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG) der Polizeistation Pfungstadt ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich zu melden (06157/9509-0).

