Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Dieseldiebstahl aus Sattelzugmaschine

Pfungstadt (ots)

Rund 500 Liter Diesel entwendeten Diebe in der Nacht zum Mittwoch (17.-18.12) aus einer Sattelzugmaschine, die auf einem Abstellplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße stand. Zum Abtransport ihrer etwa 570 Euro teuren Beute, könnten die Diebe ein geeignetes Fahrzeug genutzt haben. In der gleichen Nacht versuchten bislang unbekannte Täter den Kraftstoff aus einer Sattelzugmaschine in der Carl-Benz-Straße zu stehlen. Hierbei scheiterten sie jedoch bei dem Versuch, den Tankdeckel aufzubrechen. Wie hoch der Schaden letztendlich ausfällt, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Ob diese beiden Taten im Zusammenhang stehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Pfungstadt suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder, die Hinweise zu den Tätern geben können (06157/9509-0).

