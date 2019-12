Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster-Messel: Ungebetene Gäste über Fenster ins Haus

Münster-Messel (ots)

Sowohl ein Einbruch in Münster, als auch in Messel wurden am Mittwoch (17.12) bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Dabei gelangten die bislang unbekannten Täter über je ein aufgehebeltes Fenster in die beiden Häuser.

In Messel drangen die Einbrecher in der Zeit zwischen 11 und kurz nach 23 Uhr in ein Haus in der Zeilharder Straße ein. Aus diesem erbeuteten sie neben Schmuck, auch eine Münz- und Briefmarkensammlung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Bis 14.30 Uhr sollen die Eindringlinge in ein Haus in der Münsterer Juister Straße eingebrochen sein. Dabei entwendeten sie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Tatzeit kann bis zum Sonntagmittag (15.12) zurückliegen.

Wer Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 21-22 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

