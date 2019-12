Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim/Unter-Ostern: Senior in Wohnung überfallen/Polizei richtet Sonderkommission "Formbach" ein

Reichelsheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nachdem ein 89 Jahre alter Mann am Montagmorgen (16.12.) in seiner Wohnung im Feriendorf "Ostertal" mit blutenden Verletzungen aufgefunden wurde (wir haben berichtet), ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei nun wegen schweren Raubes. Das Polizeipräsidium Südhessen hat zur Aufklärung des Verbrechens eine Sonderkommission namens "Formbach" eingerichtet. Der Senior befindet sich mit schweren Verletzungen nach wie vor in einem Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand ist nach derzeitigen Erkenntnissen stabil.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Kommissariats 10 der Erbacher Kriminalpolizei ergaben, dürfte sich die Tat nach 20.00 Uhr am Sonntagabend (15.12.) ereignet haben.

Die Ermittler fragen nun: Wer kann Hinweise zu der Tat geben? Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat, auch schon im Vorfeld der Tat, fremde oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Feriendorfs festgestellt?

Hinweise werden unter der Rufnummer 06062/9530 bei der Polizei in Erbach entgegengenommen.

Hinweis an die Medienvertreter: Rückfragen werden nur von der Staatsanwaltschaft Darmstadt beantwortet.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4470795

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell