POL-DA: Zwingenberg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Zwingenberg (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Dienstag (17.12.) sucht die Polizei in Bensheim nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz in der Heidelberger Straße abgestellter, schwarzer Audi durch ein anderes Auto auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Verursacher einen roten Wagen fahren. Er entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat Strafanzeige erstattet und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat etwas mitbekommen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegengenommen.

