POL-DA: Darmstadt-Innenstadt: Vergessen, verschwunden und wiederaufgetaucht

Verlorene Musikinstrumente ziehen Ermittlungsverfahren nach sich

Darmstadt (ots)

Einen schnellen Fahndungsserfolg kann die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt verzeichnen. Nachdem ein 42 Jahre alter Mann aus Offenbach bereits am Montag (9.12.) an einer Haltestelle in der Karlstraße beim Einsteigen in den Bus seine hochwertigen Musikinstrumente vergessen hatte und diese dann spurlos verschwunden blieben, hatte er die Beamten am Dienstag (17.12.) hilfesuchend kontaktiert und eine Anzeige erstattet. Die Hoffnung des Mannes, der Finder der Klarinette und des Saxophons, würde die Klanggeräte in einem Fundbüro abgeben, war bis zu diesem Tag vergebens geblieben. Erfolgreich dagegen zeigte sich dagegen eine anschließende Anfrage bei dem Hersteller der Musikinstrumente. Hier konnte über die Seriennummer nachvollzogen werden, dass ein noch unbekannter Mann bereits Kontakt aufgenommen hatte und die Geräte zum Verkauf anbot. Auch eine Käuferin aus Niedersachsen war schon gefunden, die nichtsahnend auf die Zusendung der unterschlagenen Klangmittel wartete. Eingeweiht in das betrügerische Geschäft und instruiert von den Ermittlern wurde die Käuferin angewiesen, die Instrumente, nach Erhalt, der Polizei zu übergeben. In diesem Zusammenhang konnte auch der verdächtige Verkäufer rasch ermittelt werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um einen 24-Jährigen aus dem Main-Taunus-Kreis.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde noch am selben Tag ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung beim Amtsgericht Darmstadt erwirkt und umgesetzt. Dabei stellten die Beamten die ebenfalls vermisste Klarinette sicher. Jetzt wird sich der Beschuldigte zukünftig wegen Unterschlagung und Betrug verantworten müssen und sich der Besitzer über das Wiedersehen mit seinen Instrumenten freuen.

