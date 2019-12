Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: 16 Stunden fast ohne Pause im Brummi

Erbach (ots)

Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten am Dienstagnachmittag (17.12.) in der Michelstädter Straße einen Sattelzug aus Osteuropa. Die Sattelzugmaschine war mit einem digitalen Fahrtenschreiber zur Dokumentation der Lenk-und Ruhezeiten des Fahrers ausgestattet.

Nachdem die digitalen Daten vom Fahrtenschreiber ausgewertet wurden, ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 35 Jahre alte Fahrer zur Verschleierung von Verstößen eine fremde Fahrerkarte nutzte. Immer wenn er seine gesetzlich vorgeschriebene Lenkzeit ausgeschöpft hatte, tauchte die fremde Fahrerkarte in dem Datensatz auf. Bei der folgenden Durchsuchung des Fahrers konnte die fremde Karte in seiner Geldbörse aufgefunden und sichergestellt werden.

Addiert man die Zeiten der fremden Fahrerkarte zu den Lenk- und Ruhezeiten des kontrollierten Fahrers, fuhr der 35-Jährige allein in den letzten 28 Tagen ein Bußgeld von insgesamt knapp 2000 Euro ein. So lenkte der Fahrer den Sattelzug beispielsweise an einem Tag innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums über 16 Stunden nahezu ohne Pause.

Eine Sicherheitsleistung von insgesamt 3000 Euro erhoben die Polizisten daraufhin an Ort und Stelle. Den 35-Jährigen sowie seine Unternehmerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fälschung beweiserheblicher Daten.

